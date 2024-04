Lange Sorgenliste deutscher Firmen

Aber es gibt auch Sorgen, was die wirtschaftlichen Beziehungen betrifft. Dass BMW und Mercedes in Peking so vehement für Freihandel votierten, vor EU-Sanktionen gegen chinesische Elektro-Autobauer warnten und die eigene Wettbewerbsfähigkeit priesen, änderte aber nichts daran, dass Scholz in die Gespräche mit einer langen Liste an Klagen der deutschen Wirtschaft ging. Zwar warnte er in Shanghai, dass man mögliche EU-Massnahmen nicht aus protektionistischen Überlegungen heraus andenken sollte. Aber auch Scholz betonte, dass China nicht Überkapazitäten wegen einer schwachen Binnennachfrage nun auf den Weltmarkt abladen dürfe. Klagen darüber sowie Dumpingpreise dank staatlicher Subventionen gibt es nicht nur bei E-Autos, sondern auch in der Solarbranche oder bei Recyclingfirmen.