Aktuell sind rund 25 Objekte von Post Immobilien zum Verkauf ausgeschrieben. Ist das Interesse an diesen Wohnungen und Häusern gesunken, seit die Hypothekarzinsen gestiegen sind?

Ja, wir verkaufen dieses Jahr tatsächlich rund 25 kleine Stockwerkeinheiten, die wir postalisch nicht mehr nutzen. Bei diesen Objekten ist der Effekt der Hypothekarzinserhöhungen weniger direkt spürbar. Unsere Strategie sieht einen restriktiven Umgang mit Verkäufen vor: Grundsätzlich verkaufen wir keine betriebsnotwendigen Immobilien. Liegenschaften an guten Lagen verkaufen wir nur in Ausnahmefällen. Wir prüfen jeden Verkauf von Immobilien sehr sorgfältig. Verkäufe werden in erster Linie getätigt bei Objekten, die für unser Portfolio nicht interessant sind, etwa Stockwerkeigentum in ländlichen Regionen, das wir postalisch nicht mehr nutzen.