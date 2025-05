Diee UBS bestreitet auch, dass die Bewertung der Aktien willkürlich geschieht. Die Bank arbeitet auch hier mit unabhängigen Beratungsfirmen in Vergütungsangelegenheiten zusammen. Man ziehe hierfür externe Berater hinzu. 12,1 Millionen von Ermottis letztjährigem Salär waren zudem variabel. Die Hälfte davon in Form von aufgeschobenen Aktienvergütungen, die an Zielvereinbarungen gekoppelt sind.