cash.ch: Frau Wilding, die Anleihemärkte scheinen erleichtert zu sein, dass die Inflation in den USA endlich sinkt. Täuscht der Eindruck?

Tiffany Wilding: Der jüngste Rückgang des US-Konsumtenpreisindex (CPI) war in einem grösseren Kontext keine grosse Überraschung. Die Kerninflation lag nur etwa fünf Basispunkte unter unserer Prognose vom Oktober. Die Komponenten, die im Vergleich zu unserer Prognose zu der Überraschung beitrugen, waren Reisedienstleistungen. Diese sind aber volatil. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass sich der Markt auf die Entwicklung der Mieten in den Vereinigten Staaten konzentriert hat, die einen grossen Teil des CPI ausmachen. Diese Mietkomponenten waren in letzter Zeit ebenfalls volatil, aber wenn man den 'Datenlärm" herausfiltert, befindet sich die Mietinflation deutlich auf einem Rückmarsch. Insgesamt änderte aber der Oktober-Datensatz nichts an der Gesamtlage, denn die Güterpreise normalisieren sich nach pandemiebedingten Verzerrungen, und die Inflation bei Unterkünften mässigt sich. Es bleibt aber zu konstatieren, dass die Inflation in Kategorien, die direkter von den Lohnkosten beeinflusst werden, immer noch hartnäckig ist.