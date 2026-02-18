Was hätte eine derartige Produktivitätssteigerung bei den Banken für einen Einfluss auf die Hypothekarvergabe?

Heute sind wir in einer Welt, in der ein Kreditdossier wahrscheinlich zwischen 40 Händen herumgereicht wird - das beansprucht Zeit. Das Problem dabei: Der Kunde wird dabei oft vergessen. Die Frage 'Wie gut ist das Finanzierungsprodukt in der Schweiz?' beantworte ich deshalb mit 'schlecht'. Die Kundenerfahrung für einen Kredit in der Schweiz ist eine der schlechtesten, die es gibt. Ein einfaches Beispiel: Für eine Bank ist die Prüfung eines Dossiers etwa 20 bis 25 Stunden Arbeit - mit KI geht es vielleicht ein bisschen schneller. Dafür wird eine Gebühr von 250 Franken fällig. Meine geschätzte Reinigungskraft hat ein weit höheres Einkommen. Die Bank hat somit keine Anreize. In anderen europäischen Ländern läuft es anders ab: Es gibt Lösungen, um Kreditverträge innerhalb weniger Stunden abzuschliessen. Dafür sind auch die Kosten höher, aber es gibt viele Leute - auch in der Schweiz -, die eine solche Lösung bevorzugen würden. Hierzulande gibt es aber leider nur ein Segment: die «Eco Saver» bei EasyJet. Mein Traum ist es deshalb, die Hypothekenvergabe in Echtzeit zu gestalten. Technisch wäre das heute bereits machbar. Aber nur langsam ändert sich die Einstellung der Schweizer Banken und Banker.