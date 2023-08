Am 10. August 2011, also ziemlich genau vor zwölf Jahren, schrillten bei der Schweizerischen Nationalbank die Alarmsirenen laut. Die Investoren flüchteten wegen der Euro- und Staatsschuldenkrise und hypernervösen Märkten in Scharen in den Franken. Die Währung stieg von Ende Juni bei 1,20 Franken pro Euro bis auf 1,01 Franken pro Euro Mitte August auf. Ein Franken-Sprung mit Seltenheitswert an den internationalen Devisenmärkten.