Wenige offizielle Feuerwerke in Schweizer Städten

Das Silvesterfeuerwerk ist in den grösseren Schweizer Städten keine Selbstverständlichkeit mehr. So verzichtet Basel seit Jahren ganz auf diesen Brauch, und auch in Bern, Lausanne und St. Gallen findet kein solches mehr statt. Kein offizielles Feuerwerk geben wird es auch in Freiburg, Neuenburg und La Chaux-de-Fonds. In der Zentralschweiz ist einzig in Luzern ein Feuerwerk zu sehen. Nicht nehmen lassen sich das Spektakel aber weiterhin Zürich und Genf.