Die Futures der US-Aktienmärkte zogen am Montagmittag leicht an. Jene des Dow Jones waren 0,05 Prozent im Plus, jene des S&P 500 und des Nasdaq legten 0,2 Prozent zu. Unterdessen war auch die Schweizer Börsen gemessen am Swiss Market Index 0,15 Prozent in der Gewinnzone.