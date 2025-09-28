Was ist neu?

Volk und Stände haben an der Urne nicht die Streichung des Eigenmietwerts beschlossen, sondern über einen Verfassungsartikel abgestimmt, der den Kantonen die Möglichkeit gibt, eine neue Sondersteuer auf Zweitwohnungen einzuführen. Ob und wie sie das nun umsetzen, entscheiden sie selbst. Die neue Steuer soll vor allem Kantonen mit vielen Ferienwohnungen helfen, mit der Abschaffung des Eigenmietwerts wegfallende Einnahmen zu kompensieren. Das Parlament hat diese Möglichkeit zur Voraussetzung dafür gemacht, dass der Eigenmietwert abgeschafft werden kann, indem es die beiden Vorhaben miteinander verknüpft hat. Mit dem Ja vom Sonntag wird die neue Steuer möglich. Sicher ist hingegen, dass der Eigenmietwert abgeschafft wird.