Seit vier Monaten schrumpft die Wirtschaftsleistung nun bereits ununterbrochen. Ausschlaggebend hierfür war erneut die Industrie, doch auch im Servicesektor ging es zum zweiten Mal hintereinander bergab. Hauptursache für die abermals schrumpfende Wirtschaftsleistung war laut S&P Global, dass der vierte Rückgang des Auftragseingangs in Folge so stark ausfiel wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Zurückzuführen war dies in erster Linie auf die Dienstleister, wo das Neugeschäft so stark einbrach wie zuletzt während der Corona-Pandemie. Doch auch in der Industrie schlug erneut ein hohes Minus zu Buche. «Lässt man die Monate während der Corona-Lockdowns aussen vor, ging der Auftragseingang im Servicesektor sogar so rasant zurück wie seit Mai 2013 nicht mehr. Das Exportneugeschäft wies im September sogar ein noch höheres Minus aus als der Gesamt-Auftragseingang», hiess es weiter.