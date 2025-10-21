Japans 30-jährige Rendite kletterte zuletzt auf ein Allzeithoch, und laut Goldman Sachs ist Japan inzwischen ein «Exporteur bärischer Schocks» für die weltweiten Anleihemärkte. Der Hintergrund: Die Kerninflation liegt seit fast drei Jahren über dem 2-Prozent-Ziel der Notenbank, während die Zinsen im internationalen Vergleich weiter extrem niedrig sind. Zudem sorgen wachsende Haushaltsdefizite für Druck – ein Thema, das auch US- und UK-Bonds belastet.