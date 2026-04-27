Die ostdeutschen ​Bundesländer dringen darauf, von den staatlichen ⁠Rüstungsaufträgen stärker zu profitieren. Entsprechende Forderungen hatten die ​Ministerpräsidenten von Sachsen und ⁠Thüringen, Michael Kretschmer und Mario Voigt, bereits im Herbst erhoben. Eine Sprecherin ‌der Thüringer Staatskanzlei bekräftigte dies nun gegenüber dem RND: «Thüringen wirbt auch bei der Bundesregierung intensiv dafür, bei Investitionen in die Sicherheits- und ‌Verteidigungsfähigkeit stärker berücksichtigt zu werden.» Dies gelte für Beschaffung und ​Lieferketten ebenso wie für Infrastruktur und Standorte. Das Bundesland verfüge über erhebliche Potenziale in Zukunftsfeldern wie Robotik, Optik und Materialwissenschaften.