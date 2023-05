Krishan Gopaul trat Anfang 2011 dem World Gold Council bei und arbeitet seitdem im Research Team als Senior Analyst. Zuvor hatte er Positionen bei Barclays Global Investors, Royal Bank of Canada und Bank of New York Mellon inne, wo er sich auf Investment- und Marktdatenanalysen für die Vermögensverwaltung konzentrierte. Krishan hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der University of Essex und einen Master in Finance von der London School of Economics.