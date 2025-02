Es fehlt auf zwei Ebenen: In der Schweiz gibt es rund 450′000 Stockwerkeigentümer und 2,4 Millionen Mieter. Aber nur rund 40 Prozent haben einen Einstellplatz, wo man eine Ladesäule installieren könnte. Und für die Mehrheit, rund 60 Prozent, auch als «Laternenparker» bekannt, gibt es keine öffentlichen Angebote – im Gegensatz etwa zu Oslo, wo man am Strassenrand laden kann. Auch in der Schweiz brauche es einfach zugängliche Ladeinfrastruktur, so Ruhl, denn sonst seien auch die Klimaziele der Schweizer Städte in Gefahr. Seine düstere Prognose, wenn sich nichts tut: «Dann werden die Autos in den Städten weiterhin Verbrenner sein.»