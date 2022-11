Die britische Barclays bezeichnet den Zwischenbericht insgesamt zwar als solide, macht gerade bei der rückläufigen SST-Quote einen gewissen Erklärungsbedarf aus. Auch in Sachen Prämienerhöhungen hatte sich die Grossbank rückblickend mehr erhofft. Dennoch hält sie an der "Overweight" lautenden Kaufempfehlung sowie am Kursziel von 532 Franken fest.