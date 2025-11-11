Derzeit gibt es einen Mangel an Konjunkturdaten in den USA. Wegen eines Haushaltsstreits bleiben zahlreiche Regierungsbehörden geschlossen. Daher werden vorerst keine offiziellen Arbeitsmarktdaten in den USA erhoben. So konnten die jüngsten Arbeitsmarktberichte der US-Regierung zuletzt nicht veröffentlicht werden und fehlen daher als Orientierungshilfe unter anderem für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.