Notenbanker versucht Märkte zu beruhigen

Die Wachstumssignale aus dem US-Dienstleistungssektor fallen in eine Zeit erhöhter Nervosität an den Finanzmärkten. Hintergrund war unter anderem eine Serie schwacher Konjunkturdaten. Anleger machen sich Sorgen, dass die hohen Zinsen dies- und jenseits des Atlantiks doch zu einer Rezession in den USA und anderen grossen Volkswirtschaften führen könnten.