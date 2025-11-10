Grosse Lohndifferenzen

Und auch in Sachen Entlöhnung bleiben die Differenzen hoch. Hier verweist das BFS auf Zahlen aus dem Jahr 2022. Deutlich über dem Medianlohn von 6788 Franken brutto pro Monat bei einem Vollzeitpensum lagen demnach die Löhne in Branchen wie der Informationstechnologie (9412 Franken), der Pharmaindustrie (10'296 Franken), bei Banken (10'491 Franken) oder in der Tabakindustrie (13'299 Franken).