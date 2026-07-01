Die um Arbeitstagseffekte bereinigten Dienstleistungsumsätze stiegen im April zum Vorjahresmonat um 10,8 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Es ist damit nach März (revidiert +3,8 Prozent) der zweite positive Monat im Jahr 2026. Im Februar und Januar hatte jeweils ein Minus von 2,6 respektive 0,7 Prozent resultiert.