Die Schweizer Dienstleistungsunternehmen haben im Oktober 2025 erneut deutlich mehr umgesetzt. Es ist der dritte Monat in Folge mit Wachstum seit der Trendwende im August.
Die um Arbeitstagseffekte bereinigten Dienstleistungsumsätze legten im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,7 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Der Aufwärtstrend hat sich beschleunigt; im August lag das Plus bei 1,4 Prozent und im September bei 3,5 Prozent. Zuvor waren die Umsätze während mehrerer Monate zurückgegangen.
Positive Impulse kamen im Oktober unter anderem aus den Bereichen «Rohstoffhandel» (+11,2 Prozent), «Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie» (+11,6 Prozent) sowie «Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau» (+11,0 Prozent). Deutlich rückläufig waren dagegen «Audiovisuelle Medien und Rundfunk» (-14,6 Prozent) sowie «Public-Relations- und Unternehmensberatung» (-12,0 Prozent).
(AWP)