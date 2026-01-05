Die um Arbeitstagseffekte bereinigten Dienstleistungsumsätze legten im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,7 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Der Aufwärtstrend hat sich beschleunigt; im August lag das Plus bei 1,4 Prozent und im September bei 3,5 Prozent. Zuvor waren die Umsätze während mehrerer Monate zurückgegangen.