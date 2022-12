"Dies ist Management als düstere Performance-Kunst", sagt Paul Barrett, stellvertretender Direktor des NYU Stern Center for Business and Human Rights, in einer E-Mail. "Das Einzige, wofür wir alle Musk danken können, ist, dass er Tag für Tag demonstriert, wie gefährlich (und selbstzerstörerisch) es ist, wenn so viel Unternehmensmacht in den Händen einiger weniger Silicon-Valley-Mogule konzentriert ist."