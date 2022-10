Das Firmennetz reicht bis in die Schweiz

Heute zählt Warren Buffett Apple zu seinen vier "Giganten": Mit diesem Begriff umschreibt er die Investments, die ihm besonders wichtig sind. Die übrigen Pfeiler sind das Versicherungsgeschäft, die Güterbahnen in den USA und die US-Energieversorger. Das weitverzweigte Firmennetz von Berkshire reicht bis in die Schweiz: So gehört der Berkshire-Tochter TTI der Zürcher Kabelhersteller Compona.