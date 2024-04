Do Kwon, Terrausd

Betrugsvorwürfe erheben die US-Behörden auch gegen Do Kwon, den Gründer von Terraform Labs, das hinter der 2022 kollabierten Kryptowährung TerraUSD stand. Der Kurs dieses sogenannten Stablecoins sollte mit Hilfe komplizierter Handelsgeschäfte eins zu eins an den US-Dollar gebunden werden. Der Kursverfall von TerraUSD hatte einige Vermögensverwalter und Kryptobanken in die Insolvenz getrieben. Nach mehrmonatiger Flucht wird der südkoreanische Staatsbürger Kwon im März 2023 in Montenegro mit mehreren gefälschten Pässen im Gepäck gefasst. Einige Monate später wird er dort wegen Passbetrugs zu vier Monaten Haft verurteilt. Südkorea und die USA beantragen die Auslieferung Kwons. Der US-Prozess gegen Kwon beginnt im März 2024 in dessen Abwesenheit, weil sich Kwons Ausweisung aus Montenegro verzögert. Die Staatsanwaltschaft wirft Kwon vor, ein «Kartenhaus» aufgebaut zu haben. Terraform weist die US-Betrugsvorwürfe zurück.