6. November

Technisch gesehen ist der 6. November, der Tag nach der Wahl, der wichtigste Tag für den Aktienmarkt, an dem die Märkte auf die Ergebnisse reagieren können. Die Bank schätzt, dass sich der S&P 500 an diesem Tag um 2,5 Prozent in die eine oder andere Richtung bewegen wird. Dieser Tag wird für die Anleger von grosser Bedeutung sein, denn bei einem eindeutigen Sieger werden die Märkte beginnen, die zukünftige Politik während der vierjährigen Amtszeit des 47. Präsidenten einzupreisen. Der Aktienmarkt erlebte am Tag nach der letzten Präsidentschaftswahl eine ähnlich grosse Bewegung: Der S&P 500 stieg am 4. November 2020 um 2,2 Prozent.