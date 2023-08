Russland gegen Nato

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine ist der grösste und gefährlichste militärische Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Eine diplomatische Lösung ist in nächster Zeit nicht in Sicht. Es besteht ein erhebliches Risiko einer versehentlichen oder absichtlichen Eskalation. "Dies hätte eine Umstellung der Wertschöpfungsketten auf Kriegswirtschaft mit der Rationierung strategischer Güter (Energie, Dünger) zur Folge", sagt Thomas Rühl, Anlagechef der Schwyzer Kantonalbank, auf Anfrage von cash.ch. Breite Korrekturen vor allem an den europäischen Märkten aufgrund Kriegsangst und geringerem Konsum wären die Folge.