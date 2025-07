Galenica bündelt zwei Eigenschaften, welche die Aktie in stürmischen Phasen - Stichwort: Zollstreit - für Anleger attraktiv macht. Für Patrick Hasler, Fondsmanager der Migros Bank, ist Galenica «in erster Linie mein defensiver Rückzugsort». Thomas Steinemann, Anlagechef der Privatbank Bellerive, zählt das in Bern beheimatete Unternehmen zu den Titelempfehlungen für das zweite Halbjahr 2025. Er betont angesichts des anhaltenden Zollstreits den Fokus auf den Schweizer Markt - sprich: die relativ geringe Betroffenheit von internationalen Handelsschranken. Die Aktie sei gemäss Steineman zwar hoch bewertet, aber in volatilen Zeiten ein sicherer Wert.