Bei den Verlierern dominiert Logitech mit einem Wochenminus von 6,71 Prozent das untere Ende der Rangliste. Ebenfalls deutlich unter Druck stand Swiss Re, deren Aktien trotz solider Quartalszahlen etwas überraschend um 5,46 Prozent nachgaben. Auch Novartis konnte sich dem Abwärtstrend nicht entziehen: Der zweite Basler Pharmariese büsste in dieser Woche fast 4 Prozent ein und landete auf dem viertletzten Platz. Die schwache Performance von Novartis dürfte darauf hindeuten, dass die Anleger im Pharmasektor zunehmend auf den derzeit erfolgreicheren Mitbewerber wie Roche umschichten.