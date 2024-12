Süsser Schub im Depot

Wegen Schokolade als beliebtes Geschenk wird der führende «B2B»-Schokoladenhersteller der Welt Barry Callebaut als regelmässig als Gewinner der Weihnachtszeit genannt. Die Aktien dürften sich über Zuwachs im Dezember freuen, nachdem sie bisher eine negative Jahresbilanz aufweisen. Das Unternehmen befindet sich bekanntlich in einer Transformationsphase. Es bleibe «ein riesiges Bauprojekt», heisst es in einer Einschätzung der Bank Vontobel. Auch der Druck durch den hohen Kakaobohnenpreis lasse nicht nach, was eine erfolgreiche Transformation noch schwieriger mache.