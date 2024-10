Die Präsenz im Reich der Mitte schlägt auf die Umsätze durch. Laut Erstquartalsbericht vom Juli sank der Absatz in China um 20 Prozent und total um 28 Prozent. Im zuvor abgeschlossenen Geschäftsjahr 2023/24 war der Effekt deutlicher: Die Verkäufe in China in gingen zu konstanten Wechselkursen um 15 Prozent zurück, während sie in den anderen Weltregionen zunahmen. Im Raum Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) sowie im Rest von Asien betrug das Plus 26 Prozent, in Amerika knapp zwei Prozent.