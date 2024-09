David Nierenberg, Gründer der Nierenberg Investment Management Company, hat eine grosse Wette auf die Mr. Cooper Group abgeschlossen. Der Portfolioanteil beträgt 23,3 Prozent. Die Mr. Cooper Group Inc. bietet unter den Marken Mr. Cooper und Xome Dienstleistungen in den Bereichen Servicing, Origination und transaktionsbasierte Dienstleistungen für Einfamilienhäuser in den gesamten Vereinigten Staaten an.