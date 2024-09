Die Ausgaben für preisgünstige Bekleidung ist bei Millennials und Gen Z höher als bei älteren Altersgruppen. Diese beiden Kohorten haben in den letzten zwei Jahren einen deutlich höheren Anteil am Wachstum der Billigläden. Einzelhändler im Niedrigpreissegment haben diese Daten bestätigt, indem sie anmerkten, dass jüngere Konsumenten aufgrund des verlockenden Preis-Leistungs-Verhältnisses zunehmend in ihren Geschäften einkaufen.