• Regionale Währungen – Gutscheine für lokal verankerte Geschäfte

In der Schweiz gab und gibt es in einigen Städten Parallelwährungen, die eigentlich Gutscheine mit einem bestimmten Ablaufdatum sind. In Bern der «Bonobo», in Basel der «NetzBon», in Genf der «Léman» und in Winterthur der «Eulachtaler».