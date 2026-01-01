Verkehr und Transport

Ab 1. Januar wird die finanzielle Unterstützung des Bundes für den Schienengüterverkehr im Inland und die Güterschifffahrt neu geregelt. Mit der neuen Gütertransportverordnung sollen das Verladen von Gütern auf die Schiene und der Güterumschlag zwischen der Schiene und anderen Verkehrsträgern gefördert werden.