Ems-Chemie als Nischenanbieter steht besser da. Trotzdem verlor die Aktie im laufenden Jahr 12 Prozent an Wert.

Das Unternehmen ist kein klassisches Chemieunternehmen, sondern bietet spezialisierte Polymerlösungen an. Rund 60 Prozent der Produkte werden in der Automobilindustrie eingesetzt, während die restlichen 40 Prozent in Branchen wie Elektronik, Optik und anderen industriellen Anwendungen Verwendung finden. Eine Schwächephase in der Automobilindustrie hat daher direkte Auswirkungen auf Ems, auch wenn das Unternehmen kontinuierlich an neuen Anwendungsmöglichkeiten arbeitet. Ein Beispiel dafür ist eine innovative Autolackierung, die bei deutlich niedrigeren Temperaturen gehärtet werden kann. Aufgrund ihrer Energieeffizienz hat diese Technologie das Potenzial, sich am Markt durchzusetzen – allerdings wird dies nicht von heute auf morgen geschehen.