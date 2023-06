Bei Fusionen kümmern sich viele Mitarbeiter mehr um ihre eigene Position im neuen Unternehmen als um die Kunden. Um in der Branche herauszustechen, müssten Banken in Wachstum und Innovation investieren, in Bereiche wie Fintech und Künstliche Intelligenz, erklärte Arturo Bris, Professor an der Lausanner Kaderschmide IMD. "Ich glaube nicht, dass dies in den nächsten Jahren die Hauptpriorität sein wird, während sich die Bank auf die Integration konzentriert. Das ist ein grosses Risiko." Bei Zusammenschlüssen zwischen etablierten Banken werde üblicherweise für die Aktionäre kein Wert geschaffen.