«GPUs benötigen 2 bis 2,5 mal mehr Strom als CPUs, und der erwartete Stromverbrauch für im Bau befindliche US-Rechenzentren entspricht mehr als 50 Prozent des Stroms, der derzeit von US-Rechenzentren verbraucht wird», schrieb die Bank of America am Montag. «Es wird erwartet, dass der Stromverbrauch von KI-Anwendungen in den nächsten Jahren durchschnittlich 25-33 Prozent wachsen wird.»