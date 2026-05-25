Der Gouverneur von Illinois will sich nach eigenen Angaben auf seine Wiederwahl im Herbst konzentrieren. Gleichzeitig hat er aber nicht ​ausgeschlossen, später als Präsidentschaftskandidat zur Verfügung zu stehen. In jedem Fall wolle er sich mit Blick auf 2028 mehr denn je engagieren, da die Demokraten auf keinen Fall verlieren dürften. Landesweit fiel der 61-Jährige zuletzt mit deutlicher Kritik an Trumps hartem Kurs gegen Einwanderer ‌auf. Pritzker ist Erbe des Hyatt-Hotelimperiums. Als Milliardär ist er weniger abhängig von Wahlspenden, allerdings könnte er sich auch mit Vorwürfen konfrontiert sehen, keinen Bezug zu den wirtschaftlichen Sorgen vieler Amerikaner zu haben.