Nicht auf der Rechnung hatte Navratil die mit einem Giftstoff kontaminierte Babymilch, die seit Mitte Dezember den Konzern belastet und sich zum Skandal entwickelt hat. Hintergrund ist ein in Milchpulver als Zutat verwendetes und verschmutztes Öl eines Zulieferers aus China. Es hagelt seither Kritik. So etwa von Michael Beer, Vizedirektor des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Die betroffenen Konzerne, darunter Nestlé, hätten schneller reagieren müssen. Bei einer möglichen Gesundheitsgefährdung müsse «sofort breit zurückgerufen werden - lieber zu viel als zu wenig».