Der niederländische Discounter ist in der Schweiz noch ganz jung. Innert kürzester Zeit eröffnete Action drei Filialen in Bachenbülach ZH, Martigny VS und Monthey VS. Das Sortiment ist sehr breit: 6000 Produkte in 14 Kategorien. Neben alltäglichen Produkten wie Pflege- und Haushaltsartikeln oder Snacks gibt es auch Spielzeug, Gartenutensilien, Waren fürs Büro oder zum Heimwerken. Mehr als zwei Drittel aller Produkte kosten weniger als 2 Franken. Weitere Eröffnungen sind geplant – beispielsweise in Winterthur im Neuhegi-Center am 28. Juni. Mehr wollte Action auf Anfrage nicht verraten. Der Discounter informiert jeweils zwei Wochen vor der Neueröffnung.