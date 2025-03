Der Stress an den globalen Finanzmärkten hat zwar nachgelassen, doch die Lage bleibt angespannt. Aktuelles Beispiel dafür sind die Zölle auf alle nicht in den USA gefertigten Autos: «Der Markt war zwar in gewisser Weise auf zusätzliche Zölle vorbereitet, doch der Zeitpunkt und das Ausmass waren unerwartet», sagt Howard Woodward vom Vermögensverwalter T. Rowe Price.