Die folgenden Grafiken illustrieren drei Fronten, an denen das Zürcher Traditionshaus kämpft - und an allen hat sie weiter Schwierigkeiten. Der Aktienkurs ist am Dienstag auf ein Allzeittief gefallen, die Kosten für die Ausfallversicherung sind erneut in die Höhe geschnellt, und die reichen Kunden, auf die sich die Bank stützt, ziehen ihr Geld ab.