«Nothing Better in the Market» - «Nichts Besseres auf dem Markt»: Mit diesem Versprechen sei man nun seit 155 Jahren unterwegs, sagte Lawson Whiting, CEO des Spirituosenherstellers Brown-Forman Mitte Januar. Zu den Marken des Unternehmens aus Louisville gehören unter anderem die Whiskies «Jack Daniel's» und «Old Forester». Und das Unternehmen soll, gemäss Ankündigung von Whiting, durch eine Reihe strategischer Initiativen auf einen stabilen Wachstumskurs gebracht werden. Das scheint gemessen am Aktienkurs durchaus angezeigt. Er fiel von über 80 Dollar im Sommer 2021 auf gegenwärtig 31,15 Dollar, was einem Elf-Jahres-Tief entspricht.