Reglemente hin oder her: Eine Frühpensionierung "kostet" schlicht und einfach etwas, oder sogar sehr viel. Denn durch fehlende Beitragsjahre in der ersten (AHV) und zweiten Säule (Pensionskasse) wegen einer früheren Pensionierung entgehen Versicherten in der Regel hohe Beträge. Von der anderen Seite her betrachtet müssen finanzielle Einbussen ausgeglichen werden können.