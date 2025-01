Beispiel: Die zwei Regionen «Schwarzwasser» im Kanton Bern und «Pays d’Enhaut» in der Waadt gehörten laut Wüest Partner vor drei Jahren zur Gruppe mit unterdurchschnittlichen Standortratings und wiesen beide einen Wert von 1,7 auf. Die Angebotspreise für Eigentumswohnungen in Pays d’Enhaut sind derzeit jedoch bis zu doppelt so hoch wie die in Schwarzwasser und wiesen in dieser Zeit ebenfalls einen mehr als doppelt so hohen Wertzuwachs auf.