Der Bund will die Steuervorteile des Kapitalbezugs gegenüber der Rente einebnen und sich so Zusatzeinnahmen verschaffen. Die Diskussionen darum laufen. Manche finden, die Steueroptimierung via Vorsorgewerke solle unterbunden werden. Falsch sei es, die Leute nach jahrelangem Einzahlen in die zweite und dritte Säule neuen Spielregeln zu unterwerfen, sagen andere. Das letzte Wort wird das Volk haben.