5. Fehler: Externe Faktoren bei der Planung nicht berücksichtigen

Die Veränderung externer Faktoren wird bei der Pensionierungsplanung oftmals unterschätzt. So sollte berücksichtigt werden, dass die Inflation langfristig ausgeglichen werden muss, um den Lebensstandard zu halten. Denn nur bei der ersten Säule (AHV) gibt es einen Inflationsschutz bei den Renten. Die durchschnittliche Inflation in der Schweiz lag in den letzten 45 Jahren bei rund 1,5 Prozent. Was die Inflation für die Schweizer Altersvorsorge bedeutet, hat cash.ch hier aufgezeigt. “Auch potenziell tiefere Umwandlungssätze in der zweiten Säule oder eine mögliche AHV-Revision sollten in die Überlegungen miteinbezogen werden”, fügt Lichtensteiger an.