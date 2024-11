BNP Paribas ist eine in Frankreich ansässige europäische Grossbank mit starker Präsenz in Frankreich, Belgien und Italien. Die Gruppe hat zudem eine feste Position im Unternehmens- und Investmentbanking, in der Vermögensverwaltung, im Private Banking und im Versicherungsgeschäft. Darüber hinaus ist sie in Europa führend bei Wertpapierdienstleistungen und Konsumentenkrediten.