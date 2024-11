Aktuell ist es vor allem die Bilanz, die die Restriktionen bezüglich Wachstums vorgibt. Aufgrund der hohen Dividenden sowie der Aktienrückkäufe ist die Verschuldung auf das Doppelte des Nettoschulden/EBITDA-Verhältnisses angestiegen, was den Spielraum für M&A etwas einschränkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die operative Marge - diese ist so tief wie seit dem Jahr 2003 nicht mehr. «SGS hat hier in der Vergangenheit deutlich an Boden gegenüber den Hauptkonkurrenten Intertek und Bureau Veritas verloren. Um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verpassen, ist die angestrebte Margenverbesserung also ein Muss,» so Jäger.