Nicht weniger als 16 Jahre lang hat Fabienne Kilchör zusammen mit Sébastien Fasel für ihren Traum gelebt: einmal im Leben die Banknoten der Schweiz zu entwerfen – sozusagen die Visitenkarte des Landes. Als der für Traum endlich Erfüllung geht, fällt die Antwort überraschend bescheiden aus: «Das ist wie ein Yahtzee in einem Wurf», sagt Kilchör auf die Frage, wie sich der Gewinn des Gestaltungswettbewerbes für die zehnte Banknotenserie anfühlt. Das Würfelspiel ist fester Bestandteil des Familienlebens der Grafikerin.