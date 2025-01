Ein Grund für das starke Wachstum bei Duolingo ist «Lily» - eine KI-gesteuerte, lilahaarige, freche Zeichentrickfigur, mit der Sprachschüler Konversation üben. Dank KI wirkt die Konversation realistisch und spontan. «Lily» erinnert sich sogar an Dinge, die ihr die Schüler früher erzählt haben, was das Erlebnis persönlicher macht. Lily passt sich sogar dem Kenntnisstand der Benutzer an, erklärte Ashim Mehra, Portfoliomanager beim Baron Technology Fund gegenüber marketwatch.com. Duolingo nutzt KI auch für eine Funktion, die Lektionen und Übungen an die Fähigkeiten der Schüler anpasst.